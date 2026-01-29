mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Di Natale stila la sua top XI: ecco tutti i nomi

News Udinese – Di Natale stila la sua top XI: ecco tutti i nomi

Antonio Di Natale ha comunicato nel corso di queste ore la sua personale top XI. Ecco tutti i dettagli ed i nomi perfetti per la sua squadra
Lorenzo Focolari Redattore 

Il bomber che ha scritto la storia della squadra bianconera ha messo in fila il suo miglior undici nel corso della sua carriera. Una decisione importante e che sicuramente da ancora più spessore dei super compagni che nelle sue stagioni ha avuto ad Udine. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con la formazione perfetta per il centravanti più prolifico nella storia dell'Udinese.

Top XI Antonio Di Natale (4-3-3): Gianluigi Buffon; Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Maldini; Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Kwadwo Asamoah; Alexis Sanchez, Fabio Quagliarella, Vincenzo Iaquinta. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il nuovo Pogba sarà bianconero? Tutti i dettagli <<< 

