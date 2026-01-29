Il bomber che ha scritto la storia della squadra bianconera ha messo in fila il suo miglior undici nel corso della sua carriera. Una decisione importante e che sicuramente da ancora più spessore dei super compagni che nelle sue stagioni ha avuto ad Udine. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con la formazione perfetta per il centravanti più prolifico nella storia dell'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Di Natale stila la sua top XI: ecco tutti i nomi
udinese
News Udinese – Di Natale stila la sua top XI: ecco tutti i nomi
Antonio Di Natale ha comunicato nel corso di queste ore la sua personale top XI. Ecco tutti i dettagli ed i nomi perfetti per la sua squadra
Top XI Antonio Di Natale (4-3-3): Gianluigi Buffon; Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Maldini; Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Kwadwo Asamoah; Alexis Sanchez, Fabio Quagliarella, Vincenzo Iaquinta. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il nuovo Pogba sarà bianconero? Tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA