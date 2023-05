News Udinese | Con Dia out, chi al suo posto? Sousa studia le mosse

Con il capocannoniere dei campani fuori per infortunio, il tecnico portoghese starebbe valutando diversi ipotesi per rimpiazzarlo

L'Udinese si prepara al match di questo sabato contro la Salernitana di Paulo Sousa. Proprio nelle ultime ore, però, sembrano essere arrivati degli aggiornamenti importanti riguardo questa partita. La Salernitana, come raccontato ieri, perde il suo capocannoniere per la sfida contro l'Udinese, nel match in programma domani pomeriggio all'Arechi. Boulaye Dia, 14 gol fin ora in campionato, ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro e non potrà prendere parte all'ultima partita stagionale davanti ai propri tifosi.