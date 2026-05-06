L'Udinese ha riscoperto un talento di primissimo livello. Nicolò Zaniolo è completamente ritrovato e di conseguenza può diventare a tutti gli effetti un perno centrale della squadra bianconera e non solo, visto che l'obiettivo Nazionale si può dire non essere mai stato così vicino. Nel corso delle ultime ore ha parlato proprio il trequartista ad Udinese Tonight. Dichiarazioni davvero fondamentali che scrivono il futuro della squadra e probabilmente riscrivono anche il mercato estivo e la narrazione che si stava creando. Il dieci ha parlato e spento ogni voce in maniera chiara: "A Udine sento la fiducia di tutti e di conseguenza voglio rimanere a lungo". Parole forti, adesso andiamo con la seconda parte dell'intervista.

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Le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo

"Quando sono arrivato a Udine, il mio obiettivo era semplice: ritrovare me stesso e divertirmi nel giocare a calcio". Il bianconero ha poi continuato: "Ho avuto anni difficili, ma qui ho trovato un ambiente che mi ha permesso di esprimermi al meglio". Quasi una lettera d'amore al mondo bianconero che lo ha accudito e rimesso sulla retta via. Adesso Nicolò Zaniolo è rinato ed ha voglia di portare il più in alto possibile l'Udinese.