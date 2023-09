Notizie Udinese – Le dichiarazioni di Ebosse: “Tornerò più forte…”

Enzo Ebosse è stato messo K.O . dalla seconda rottura del legamento crociato nelle ultime due stagioni. Una situazione davvero incredibile per un calciatore che ha provato in tutti i modi a rientrare e si deve fermare (di nuovo) sul più bello. Ecco le dichiarazioni del calciatore del Camerun.

Le parole di Ebosse

"Queste sono le prove che la vita ci dà e bisogna affrontarle a testa alta. Non mi arrenderò, la mia determinazione rimane la stessa, i miei occhi sono sempre fissati sui miei obiettivi. Tornerò più forte per difendere con orgoglio i colori del mio club, del mio Paese". Ebosse ha grande voglia di tornare, ma sa benissimo che non sarà semplice.