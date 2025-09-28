mondoudinese udinese news udinese Sassuolo-Udinese | Solet non ci sta! Le dichiarazioni post partita

Sassuolo-Udinese | Solet non ci sta! Le dichiarazioni post partita

Il difensore dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni post partita in cui ribadisce la sua posizione in merito al rigore non dato
Il difensore Oumar Solet è apparso decisamente frustrato al termine della partita. Sottolineando il secondo rigore annullato all’Udinese, il francese ha però riconosciuto che, in generale, “C’è stata una mancanza di concentrazione e abbiamo permesso due gol facili, successivamente ci sono stati alcuni episodi arbitrali che avrebbero potuto cambiare l'esito della partita”.

Riguardo al rigore che gli è stato negato, Solet ha commentato: “Sentivo che eravamo vicini a rientrare in partita, poi abbiamo visto due rigori annullati, quello su di me doveva assolutamente essere fischiato. Passare a una difesa a quattro nel secondo tempo ha giovato alla squadra, permettendoci di non subire nulla dal Sassuolo, ma avendo già incassato due gol all'inizio, è stato difficile recuperare. ”

