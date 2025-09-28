Sassuolo-Udinese | Solet non ci sta! Le dichiarazioni post partita

Il difensore Oumar Solet è apparso decisamente frustrato al termine della partita. Sottolineando il secondo rigore annullato all’Udinese, il francese ha però riconosciuto che, in generale, “C’è stata una mancanza di concentrazione e abbiamo permesso due gol facili, successivamente ci sono stati alcuni episodi arbitrali che avrebbero potuto cambiare l'esito della partita”.

Riguardo al rigore che gli è stato negato, Solet ha commentato: “Sentivo che eravamo vicini a rientrare in partita, poi abbiamo visto due rigori annullati, quello su di me doveva assolutamente essere fischiato. Passare a una difesa a quattro nel secondo tempo ha giovato alla squadra, permettendoci di non subire nulla dal Sassuolo, ma avendo già incassato due gol all'inizio, è stato difficile recuperare. ”