Udinese – Dida battezza Okoye: “Può fare bene in A, ma deve lavorare”

Nelson Dida ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto su un estremo difensore come Maduka Okoye

"Un portiere che può fare tanto in questo campionato, una cosa che gli avevo detto è che questo è un campionato duro, non è facile, ci sono tante cose fuori campo che devi gestire. Deve avere la capacità di avere la testa solamente per il suo lavoro e per quello che è capace di fare, quindi tanto allenamento, lavorare e lavorare, il mio consiglio è sempre quello. Il lavoro sicuramente paga, è un portiere che mi piace tanto, che può fare tanto in questo campionato qua".