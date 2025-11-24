I dati delle ultime partite parlano chiaro e Runjaic deve porre rimedio al più presto per invertire la tendenza negativa

Lorenzo Focolari Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 19:00)

La difesa dell’Udinese presenta il maggior numero di gol subiti nella serie A, ben 20. Il calo dei goal subiti riguarda le ultime cinque partite, contro Lecce, Juventus, Atalanta (l'unico incontro senza reti subite), Roma e Bologna. La formazione di Runjaic ha incassato 4 gol tra il 55′ e il 70′. Non si tratta solo di semplici casualità. Appare quasi come un campanello d’allarme che il mister Kosta dovrebbe prendere in considerazione. Inoltre, a livello statistico, è importante notare che non ci sono sostanziali differenze tra le prestazioni in casa e quelle in trasferta.

I quotidiani locali evidenziano una diminuzione che si verifica nella prima parte del secondo tempo, coincidente con il momento in cui mister Kosta inizia a effettuare cambi dopo un’ora di gioco. Sarà solo una coincidenza? Se consideriamo anche che spesso gli subentranti non fanno la differenza, forse è il caso di riflettere sulle sostituzioni fatte da Runjaic, sia effettuate per ruolo che all'interno degli stessi ruoli.

Ci sono alcuni giocatori al margine del progetto bianconero come Lovric e Bravo, ormai panchinari da diversi partite. Altri hanno forse troppo peso sulle spalle in particolare Davis, Zaniolo e Atta. Non è facile inquadrare uno o più colpevoli ma la disorganizzazione tattica, fisica e mentale continua ad essere sotto gli occhi di tutti.