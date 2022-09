News Udinese | La difesa è tornata ad essere il punto forte dei friulani

Dopo i 4 gol subiti all'esordio a San Siro, i bianconeri hanno trovato l'asseto difensivo giusto e hanno blindato la porta

Se l'Udinese è arrivata al terzo successo consecutivo, molto lo deve alla ritrovata impermeabilità difensiva. Infatti, dopo le quattro reti subite al debutto contro i rossoneri, i friulani hanno blindato la propria porta, subendo un solo gol contro il Monza. Dato che fa sorridere Sottil, visti anche gli infortuni capitati a Masina (fuori sei mesi) e a Bijol (out tre settimane con rientro previsto dopo la sosta). Il tecnico piemontese ha variato molto in queste prime uscite. L'ultima novità è l'inserimento nel terzetto difensivo di Enzo Ebosse, giocatore arrivato in estate dall'Angers. Il laterale, chiamato ad interpretare questo nuovo ruolo, ha risposto alla grande, tenendo a bada giocatori come Dybala e Abraham.

Un'altra formula che presumibilmente sarà riproposta è quella di schierare al centro della difesa Nuytinck, innesto d'esperienza che al momento Sottil preferisce tenere in panchina vista la totale emergenza. Infatti, oltre all'olandese, a disposizione ci sono solo Abankwah e Guessand, entrambi giocatori visti in ritiro, ma componenti della squadra Primavera. Altra scommessa sarebbe tornare sul mercato, anche se questa considerazione appare come la più lontana dai piani di Marino.

Un reparto che fa gol

La retroguardia friulana ha inoltre un altro splendido merito. Nei cinque maggiori campionati europei, infatti, nessuno ha realizzato il maggior numero di gol nel 2022: la bellezza di 18 reti. Nella scorsa stagione ci hanno pensato, Udogie (5), Molina (4), Pablo Marì e Becao (2) e Nuytinck (1) ad aumentare il bottino della squadra con le loro 14 reti. Nelle prime 5 giornate di questo campionato, poi, 4 dei 9 gol totali arrivano dalla difesa: Udogie è a quota 2, Becao e Masina a una a ciascuno. Udogie, inoltre, è già arrivato a 7: sorride l'Udinese ma anche il Tottenham e la Nazionale, in cerca di un terzino sinistro dopo il brutto infortunio occorso a Spinazzola che non pare tornare ai suoi massimi livelli. Nel mentre, il tecnico bianconero non si pone limiti. Ha carta bianca e adesso può fare quello che vuole. Ecco quali sono gli assi nella manica <<<