Udinese-Sassuolo | Dionisi: “Pinamonti recuperato, M. Lopez sarà titolare”

Il tecnico dei neroverdi ha presentato la delicata sfida che aprirà la giornata domenicale di Serie A. Tanti spunti interessanti...

Giorno di vigilia. L'Udinese deve ritrovare sé stessa e per farlo dovrà battere un avversario scomodo come il Sassuolo. In conferenza stampa, il tecnico degli avversari, Alessio Dionisi, ha parlato così della partita in programma domani a mezzogiorno: “Rientra Pinamonti che non è poco, è con la squadra da inizio settimana, regolarmente in gruppo. È un giocatore importante per noi. Non rientrano Muldur e Toljan”. Oltre a loro, assente anche Rogerio per squalifica".

L'allenatore degli emiliano ha poi presentato i nuovi acquisti, Zortea e Bajrami, già debuttanti sabato scorso nella vittoria sull'Atalanta: “Me li aspettavo così, l’ho capito quando li ho visti in settimana, sono arrivati con motivazioni alte. Sono convinto che quando verranno impiegati daranno le risposte giuste. Con la società la condivisione su Zortea e Bajrami è stata totale”. Poi si è concentrato sui rientri importanti di Lopez, Ferrari e Pinamonti: “Ferrari e Maxime Lopez sono importanti per noi. Lopez non è un caso, non lo è mai stato. È stato solo un momento. Domani sarà della partita. Ferrari fuori? Ne ho parlato con lui, è più insostituibile quest’anno dello scorso anno, ma rientra nella rotazione dei centrali. Non dimentichiamo che Ferrari è il nostro capitano. Infine, il rientro di Andrea (Pinamonti) per noi è importante a prescindere da tutto”.

Le parole di Dionisi — Infine, una battuta finale su Berardi, capace di ridare la scintilla ai suoi. “Lui sa giocare a calcio, riconosce le situazioni. Più è dentro al gioco e meglio è. O la palla cerca lui o lui cerca la palla, dobbiamo passare da lui per creare occasioni pericolose. Assist, gol, tutti lo citano per quello, ma lui determina in tutto e per tutto. E non voglio togliere nulla ai compagni. Domenico ha quel quid in più". Una situazione complessa quella che riguarda la rosa bianconera, andiamo a vedere tutte le ultime prima del prossimo incontro di campionato. Un recap sulla situazione e il momento che stanno vivendo i bianconeri. Ecco tutto quello che bisogna sapere <<<