Sassuolo-Udinese | Dionisi può sorridere: ritornano Thorstvedt e Ceide

L'allenatore dei neroverdi ritrova due pedine importanti in vista della sfida contro i bianconeri. Ecco di chi si tratta

Non un momento fortunato per la banda di Alessio Dionisi che ha visto nelle ultime settimane perdere giocatori importanti come Berardi e Defrel. Per l'attaccante della Nazionale si tratta di una lesione al bicipite femorale sinistro che lo terrà lontano dai campi per almeno 30/40 giorni. Stessa sorte per Defrel che invece dovrà stare fermo più a lungo. Per il franco algerino si tratta di una frattura al quinto metatarso. Per rivederlo in campo bisognerà aspettare il 2023.

Ma arrivano comunque buone notizie dall'ultimo allenamento degli emiliani. Infatti oggi ha svolto tutta la rifinitura con i compagni Thorstvedt che aveva lasciato anzitempo la partita contro la Cremonese. L'ex giocatore del Genk si è dimostrato già una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico ex Empoli e riaverlo a disposizione è sicuramente un plus per i neroverdi. c'è un ritorno anche in attacco: Ceide è ristabilito e arruolabile al 100%.

La probabile formazione

Dionisi così può contare su due pedine ritrovate. In porta confermatissimo Consigli. In difesa agirà la solita retroguardia a quattro, con Toljan e Rogerio sugli esterni e la coppia formata da Ferrari ed Erlic come centrali. A centrocampo Thorstvedt recupera ed è favorito su Matheus Henrique, mentre andranno a completare il reparto il duo composto da Maxime Lopez e Frattesi. In attacco esordio casalingo per Laurentiè, giocatore arrivato da Lorient a fine mercato e che ha già mostrato buone qualità contro la Cremonese. Insieme a lui agiranno Pinamonti e Kyriakoupolos, ancora schierato nell'insolito ruolo di esterno d'attacco (vista anche l'assenza di Traorè). Queste dovrebbero essere le scelte di Dionisi per sfatare il tabù Udinese, squadra che il Sassuolo non batte da quattro anni, mentre in casa addirittura da sei.