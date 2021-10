Udinese – (Diretta streaming gratis) Amichevole contro il Tabor Sezana

E' tutto pronto per il fischio d'inizio. L'amichevole contro il Tabor Seanza si terrà a porte chiuse. Ecco come e dove vedere la partita

I ragazza di Gotti sono pronti a scendere in campo. Tra 10 minuti l'arbitro darà il via alle danze. Sono state rilasciate anche le formazioni ufficiali. Finalmente vedremo Isaac Success in campo dal primo minuto. Le aspettative nei suoi confronti sono altissime. E' arrivato dal Watford in mezzo allo scetticismo di tutti i tifosi friulani. In Premier League non ha potuto dare troppo spettacolo a causa degli infortuni. In Italia ha saltato le prime 7 partite del campionato e finalmente, oggi per la prima volta, lo vedremo in campo dal fischio d'inizio. Luca Gotti ripone molte speranze in lui. Ma questa non sarà solo ed esclusivamente la partita di Isaac Success. Vedremo in campo dal primo minuto anche Zeegelaar, De Maio e Forestieri.