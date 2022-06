News Udinese – Il direttore Marino conferma: “Il pensiero su Sottil…”

Il team bianconero ha iniziato a lavorare verso la nuova stagione. Stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a sorprendere visto che il finale della passata annata ha dimostrato a tutti di avere una rosa pronta e in grado di poter mettere in difficoltà tutte le squadre. Sicuramente ha lasciato un vuoto non indifferente l'addio da parte del tecnico Gabriele Cioffi con cui si era aperto un nuovo ciclo che sarebbe dovuto durare nel corso degli anni e delle stagioni, ma stroncato sul nascere. La dirigenza si è fatta trovare subito pronta ed optato per un mister in grado di fare la differenza e mettere in difficoltà con il suo gioco le altre società della massima serie del calcio italiano. Nelle ultime ore ha detto la sua anche il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ecco le sue affermazioni sul nuovo tecnico.