Ecco la moviola del match tra Pisa e Udinese
Pisa-Udinese | Solo due cartellini! 0 a 1: La moviola del match
L'arbitro Massa è l'incaricato per la direzione della gara tra Pisa e Udinese: ecco la moviola live del match
Primo tempo—
12' - Giallo per Caracciolo
17' - Giallo per Kamara
Secondo tempo—
L'arbitro non ha estratto nessun cartellino
