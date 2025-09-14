mondoudinese udinese news udinese Pisa-Udinese | Solo due cartellini! 0 a 1: La moviola del match

udinese

Pisa-Udinese | Solo due cartellini! 0 a 1: La moviola del match

Pisa-Udinese | Solo due cartellini! 0 a 1: La moviola del match - immagine 1
L'arbitro Massa è l'incaricato per la direzione della gara tra Pisa e Udinese: ecco la moviola live del match
Lorenzo Focolari Redattore 

Ecco la moviola del match tra Pisa e Udinese

Primo tempo

—  

12' - Giallo per Caracciolo

17' - Giallo per Kamara

Secondo tempo

—  

L'arbitro non ha estratto nessun cartellino

Le pagelle del match: Bravo la sblocca e la decide: 0 a 1! Le pagelle <<<

Leggi anche
Pisa 0-1 Udinese | Il top e flop: sorprende il Golden Boy Iker Bravo
Pisa-Udinese | Bravo la sblocca e la decide: 0 a 1! Le pagelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA