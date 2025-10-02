Udinese News – La direzione della gara contro il Cagliari passa da Arena!

L'arbitro della partita tra Udinese e Cagliari in programma per domenica 5 Ottobre sarà Ruben Alberto Arena della sezione di Torre Annunziata

Udinese-Cagliari, prevista per domenica 5 ottobre alle 12,30, sarà officiata dall'arbitro Alberto Ruben Arena di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Baccini e Ceccon, mentre il quarto ufficiale è Mucera. Al Var ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Prontera.