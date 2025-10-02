Udinese-Cagliari, prevista per domenica 5 ottobre alle 12,30, sarà officiata dall'arbitro Alberto Ruben Arena di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Baccini e Ceccon, mentre il quarto ufficiale è Mucera. Al Var ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Prontera.
Udinese News – La direzione della gara contro il Cagliari passa da Arena!
L'arbitro della partita tra Udinese e Cagliari in programma per domenica 5 Ottobre sarà Ruben Alberto Arena della sezione di Torre Annunziata
Arena ha esordito in Serie A la scorsa stagione, nella 34° giornata con Como-Genoa. Questo incontro rappresenta per Arena la terza direzione stagionale in Serie A, dopo le partite Atalanta-Pisa e Verona-Cremonese, e la quarta in totale nella sua carriera. Non ha mai arbitrato né l'Udinese né il Cagliari.
