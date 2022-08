Monza-Udinese | La direzione dell’incontro affidata a Di Bello: i precedenti

Dopo il pareggio per 0-0 contro la Salernitana, gli uomini di Sottil sono in cerca della prima vittoria in campionato. Stessa sorte tocca all'avversario di questo turno, ovvero il Monza, in cerca invece della prima vittoria in Serie A della propria storia. La banda di Stroppa sta attraversando un periodo difficile, soprattutto dopo il 4-0 subito dal Napoli al Maradona, che sta facendo traballare la panchina del tecnico lombardo. I biancorossi, inoltre, devono anche far fronte a una difesa in totale emergenza, visti gli infortuni capitati ai nuovi innesti come Pablo Marì e Ranocchia. L'Udinese, dal canto suo, dovrà fare a meno di Perez, espulso durante l'ultimo turno di campionato. Intanto nelle ultime ore è stato selezionato il direttore di gara che seguirà da vicino il prossimo incontro di campionato. Ecco di chi stiamo parlando.