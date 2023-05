Udinese – Dirigenza attivissima, tra mercato e campionato / La rasssegna

90 minuti separano i giocatori dell'Udinese dall'inizio delle vacanze. Una stagione che ha avuto due facce e che finalmente sta per volgere al termine. Non sarà facile riuscire a fare la differenza sul campo da gioco, ma l'obiettivo resta quello di onorare fino alla fine l'unica competizione rimasta al club del Friuli Venezia Giulia.

Questa domenica alla Dacia Arena arriverà un'altra squadra completamente svuotata mentalmente e che difficilmente riuscirà a giocare un buon match. Stiamo parlando della Vecchia Signora di Max Allegri. Un grande team che per via delle faccende extra campo, si trova in una situazione spiacevole. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<