Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà il match contro la Fiorentina

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la sesta giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Dopo il buon inizio di campionato, l' Udinese è reduce da due sconfitte consecutive . Contro il Napoli c'è poco da dire: gli azzurri sono stati nettamente superiori sotto tutti i punti di vista. Contro la Roma, invece, la sconfitta è stata immeritata. I ragazzi di Gotti hanno disputato un'ottima partita e avrebbero meritato il pareggio. C'è rammarico. Inutile piangersi addosso. Tra due giorni è in programma un'altra sfida complicata. Alla Dacia Arena arriva la Fiorentina. In casa, i friulani vogliono tornare ad ottenere punti. Nel frattempo , la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata. Ecco chi dirigerà la gara dell'Udinese.

Davide Ghersini della sezione di Genova ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena domenica 26 settembre alle 15:00. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Bresmes e Avalos e dal quarto uomo Colombo. Al Var Pairetto, mentre all'Avar Tolfo. Il signor Ghersini ha già diretto l'Udinese due volte. Il bilancio è positivo: una vittoria (1-2 ad Empoli nel 2015) ed un pareggio (2-2 contro il Torino nel 2017). Anche la Fiorentina ha incontrato Ghersini due volte. Nella prima occasione, i viola hanno superato la Spal per 3-0, mentre nella seconda sono stati battuti dal Benevento per 0-1. In totale, il classe '85 ha diretto 132 match di Serie B e 17 di Serie A, più altri di Serie C e Coppa Italia. In attesa di questa sfida, andiamo a vedere i dubbi di Gotti.