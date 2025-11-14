Udinese – Italiano riparte ma con diversi assenti! Il punto

Dopo tre giorni di riposo, il Bologna ha ripreso gli allenamenti: diversi calciatori sono alle prese con il recupero

Lorenzo Focolari Redattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 09:51)

Manca ancora tanto alla ripresa del campionato. Nonostante ciò sia l’Udinese che il Bologna sono alle prese con degli allenamenti per recuperare le energie e tenersi pronti. Runjaic rivede Kristensen sebbene ci siano ancora molti dubbi sulle sue condizioni che sono da valutare.

Italiano ha iniziato ieri la ripresa degli allenamenti dopo aver concesso tre giorni di riposo. La situazione non è così critica sebbene ci siano dei giocatori che potrebbero saltare la gara contro l’Udinese.

Ciro Immobile si è allenato a parte per via della lesione al retto femorale. Al momento sono anche assenti Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe e Ravaglia. Ognuno di loro sta svolgendo le rispettive terapie per tornare in campo il primo possibile. Le ultime di mercato: De Laurentiis chiama Pozzo? Pronti 20 milioni<<<