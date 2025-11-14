Manca ancora tanto alla ripresa del campionato. Nonostante ciò sia l’Udinese che il Bologna sono alle prese con degli allenamenti per recuperare le energie e tenersi pronti. Runjaic rivede Kristensen sebbene ci siano ancora molti dubbi sulle sue condizioni che sono da valutare.
Udinese – Italiano riparte ma con diversi assenti! Il punto
Dopo tre giorni di riposo, il Bologna ha ripreso gli allenamenti: diversi calciatori sono alle prese con il recupero
Italiano ha iniziato ieri la ripresa degli allenamenti dopo aver concesso tre giorni di riposo. La situazione non è così critica sebbene ci siano dei giocatori che potrebbero saltare la gara contro l’Udinese.
Ciro Immobile si è allenato a parte per via della lesione al retto femorale. Al momento sono anche assenti Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe e Ravaglia. Ognuno di loro sta svolgendo le rispettive terapie per tornare in campo il primo possibile. Le ultime di mercato: De Laurentiis chiama Pozzo? Pronti 20 milioni<<<
