Notizie Udinese – Le probabili formazioni: ”Diversi assenti”

Domenica, alla Dacia Arena, si affronteranno Udinese e Bologna. Andiamo a vedere le probabili scelte di formazione dei due tecnici

Il tecnico dei bianconeri, nonostante le prove di 4-2-3-1, dovrebbe schierare la solita difesa a tre, composta da Samir, Nuytinck e Becao. In porta Silvestri. Sulle fasce, Gotti potrebbe optare per i giovani Udogie e Soppy, visto che Molina tornerà dall'Argentina domani. A centrocampo, ci saranno sicuramente Pereyra e Walace. Ballottaggio aperto tra Tolgay Arslan e Victor Makengo, con il primo in leggero vantaggio. Gotti sembra orientato a dargli una nuova chance. In attacco, invece, spazio al duo formato da Deulofeu e Beto. Pussetto pronto ad entrare a gara in corso. Assenti, Success e Nestorovski. Jajalo e Perez in dubbio. Ma passiamo al Bologna.