Notizie Udinese – Domani si gioca: tutto quello che c’è da sapere

Domani alle ore 15 i ragazzi di Gotti scenderanno in campo per una nuova amichevole contro gli sloveni del Koper

Dopo ben otto gare senza vittoria, l'Udinese è tornata al successo nella gara contro il Sassuolo. Decisivo il gol del 3-2 firmato da bomber Beto. Nonostante i tre punti, i bianconeri sono semprati un pò stanchi. La sosta per le nazionali arriva nel momento giusto. In queste due settimane, i friulani potranno ricaricare le energie, ma anche assimiliare meglio i nuovi meccanismi. Tuttavia, per non perdere troppo il ritmo partita, la società ha organizzato un'amichevole. Vediamo i dettagli.

Amichevole

Domani alle ore 15, il team bianconero affronterà gli sloveni del Koper. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera, tramite un comunicato. ''Nel weekend in cui la Serie A si ferma per lasciare spazio alle nazionali, scende in campo l’Udinese. È in programma, infatti, per sabato 13 novembre alle ore 15 un’amichevole internazionale contro il Fc Koper, capolista del campionato sloveno. Il match si disputerà a porte chiuse alla Dacia Arena''. Questo incontro sarà possibile seguirlo in diretta esclusiva su Udinese Tv e in streaming sul sito www.udinesetv.it. Ma vediamo la probabile formazione che schiererà Luca Gotti.

Probabile formazione

Molto probabilmente, domani Luca Gotti utilizzerà il 4-2-3-1. Mister Gotti opterà per un moderato turno over. In porta potrebbe giocare nel primo tempo Daniele Padelli e nel secondo Antonio Santurro. La linea a quattro sarà composta da Perez, Nuytinck, Becao ed Udogie che ha superato l'affaticamento muscolare. De Maio e Zeegelaar scalpitano. A centrocampo spazio a Jajalo e Makengo. Bomber Beto sarà supportato dal terzetto composto da Success, Samardzic ed uno tra Deulofeu e Forestieri. Nella ripresa, possibile l'impiego di qualche giocatore della Primavera. Oltre ai due nazionali non ci saranno gli infortunati Pussetto, Arslan e Samir. Tutti e tre proveranno proveranno a tornare per la sfida contro il Torino, in programma lunedì 23 novembre. Nel frattempo, Marino è al lavoro in vista del mercato di gennaio. Facciamo il punto <<<