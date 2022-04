News Udinese / Domani si gioca! Ecco le parole di Cioffi in conferenza

Inizia parlando della situazione dei suoi: "C'è molto entusiasmo, e ciò ci rende veramente orgogliosi ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità. Ma noi, come tutti, giochiamo per portare entusiasmo e se ci stiamo riuscendo siamo sulla strada giusta". Contro l'Empoli: "Mi aspetto una gara complicata, perché i toscani hanno sempre ben figurato anche in campi più difficili del nostro. Sono una squadra che non molla mai, ma soprattutto la società ha delle idee chiare sul futuro."