Udinese – Domani si scende in campo / Tutte le novità: rassegna stampa

L'Udinese non vede l'ora di scendere sul campo da gioco, l'obiettivo è uno solo: vincere. Il mister Andrea Sottil non vede l'ora di centrare il primo successo nella massima serie del calcio italiano. Una squadra che ha voglia di sorprendere e vuole farlo a partire dall'incontro di domani pomeriggio.

Domani si scende in campo alle ore 18 e 30 sul terreno di gioco del Monza proprio nell'omonima cittadina brianzola. La squadra allenata da Stroppa cerca il primo punto storico in Serie A. Il mister sa che non può sbagliare, visto che la panchina inizia già a vacillare in maniera pericolosa. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa <<<