Udinese News – Domani si torna in campo: la rassegna stampa

Domani si torna sul campo da gioco e l'Udinese deve fare il possibile per conquistare tre punti di un'importanza capitale. La squadra ha bisogno di affidarsi a calciatori di primissimo livello e tra qualche ora scopriremo se effettivamente potrà tornare a dire la sua anche un attaccante fondamentale come Florian Thauvin .

Ad oggi le sensazioni lo portano a prendersi un posto almeno in panchina. Logicamente la certezza si avrà soltanto intorno a mezzogiorno, quando farà il punto Kosta Runjaic in conferenza stampa. In caso il favorito per essere il suo sostituto dovrebbe essere Keinan Davis, con un correlato passaggio ad un 3-5-2 puro.