Udinese – Domani tutti in campo: le ultime sul match contro la Doria

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di continuare a vincere e soprattutto convincere tutti gli addetti ai lavori. La clamorosa penalizzazione ricevuta da parte della Vecchia Signora (nel corso di ieri sera) ha riaperto incredibilmente la sfida per l'Europa.

In questo istante l'ultimo posto disponibile per una competizione europea è proprio occupato dall'Udinese, che salvo imprevisti sarebbe qualificato per la prossima Conference League. Questa posizione vuole essere difesa sia con le unghie che con i denti. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa. Le ultime in vista del match contro la Doria <<<