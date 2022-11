Notizie Udinese | Domani l’ultima gara casalinga del 2022: bilancio positivo

Tre partite alla pausa per il Mondiale e domani ci sarà l'ultima sfida casalinga per i bianconeri. Vincere per scacciare i fantasmi

Ci siamo. E' ormai arrivato il tempo dei bilanci. Mancano soltanto tre giornate prima della sosta per il Mondiale in Qatar che imporrà la pausa del campionato. I bianconeri sono pronti a dare tutto per tornare a una vittoria che latita da tre partite. Domani ci sarà l’occasione per salutare il proprio pubblico e darsi appuntamento poi al 2023. Si perché nonostante siano tre gli impegni mancanti prima della sosta, quella contro il Lecce sarà l’ultima partita casalinga dell’anno solare 2022.

Un anno che stando ai risultati e al miglioramento collettivo della squadra è stato decisamente positivo per la squadra friulana. Il tutto è iniziato con una seconda parte di stagione 2021/2022 giocata alla grande che ha portato i friulani ha segnare 60 gol in campionato e a raggiungere una salvezza conquistata con largo anticipo. Poi, non meno importante, è iniziato un percorso di crescita evidente sotto il piano del gioco. Il tutto è culminato in questa stagione, dettato dallo strepitoso avvio del campionato attuale, che ha riportato l’Udinese a rivedere altezze di classifica inesplorate da almeno un decennio.

Chiudere al meglio — Nelle ultime gare i bianconeri sembrano aver dato cenni di un piccolo rallentamento. Le gare con Torino e Monza hanno dato dei segnali poco felici ma fortunatamente ora arriva in soccorso la pausa, ottima per ricaricare le pile. E' altrettanto vero che i friulani hanno già affrontato moltissimi big match in queste prime dodici giornate, non sfigurando mai in nessuno di essi. L'Udinese sotto la gestione Sottil ha dimostrato spesso una maggiore maturità rispetto alle scorse annate e lo ha dimostrato ad ampi tratti. Ora sarà importante ritrovare anche quella lucidità che nelle ultime partite è stato l'aspetto che forse è mancato di più per i friulani.