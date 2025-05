Udinese – Domenica ci sarà un addio nello staff dei bianconeri

Domenica rappresenterà un momento significativo per un componente del team medico dell’Udinese . Aldo Passelli , il medico sociale della squadra, dirà addio al gruppo dopo ben trenta anni. Passelli ha condiviso con loro la sua esperienza trentennale in bianconero, un percorso interamente vissuto nella massima divisione.

Infatti, il dottore è entrato a far parte dell'Udinese nell'estate del 1995, quando la squadra fu promossa dalla serie B alla A classificandosi al secondo posto nella categoria inferiore. Domenica si terrà la sua ultima presenza in panchina, durante la partita casalinga contro la Fiorentina che concluderà la stagione dei friulani: "Raggiungo il traguardo dei 70 anni, mi pare sia il momento opportuno".

"Ho osservato una trasformazione significativa nel calcio e in tutto ciò che gli ruota attorno. Oggi ogni aspetto è molto più scientifico, le specializzazioni sono più marcate e la preparazione fisica è personalizzata in modo estremamente specifico; con questi ritmi, se non sei un atleta, non puoi sostenere novanta minuti". "Lo stesso vale per il mio lavoro. In passato il legame con i giocatori era molto più forte, ora è esclusivamente professionale. Personalmente, preferivo il calcio di qualche tempo fa".