Notizie Udinese – Ora o mai più / Domenica l’ultima spiaggia

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Ecco tutto quello che devi sapere sul match di domenica: ultima spiaggia

Redazione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Il calendario parla chiaro e si scenderà in campo domenica, ore 15, alla Dacia Arena di Udine. I tre punti sono fondamentali sia per i friulani che per gli avversari, stiamo parlando del Cagliari allenato da Walter Mazzarri. Proprio il prossimo incontro potrebbe essere decisivo pe la squadra isolana ed anche per quella bianconera, dato che i tre punti per gli uomini di Gabriele Cioffi scaccerebbero ogni chance di retrocessione e di conseguenza si potrebbe pensare al meglio in ottica futura. Intanto, mentre la partita è sempre più alle porte, per un giocatore si parla di ultima spiaggia. Non può più restare a secco.

Il profilo

Stiamo parlando di un talento che è arrivato proprio l'ultimo giorno di mercato, sul gong finale e nella prima parte di stagione ha fatto faville facendo innamorare tutti delle sue capacità. Ora deve continuare a lavorare per potersi tenere un posto da titolare, dato che le ultime prestazioni non lo aiutano minimamente. Se ancora non si fosse capito, il giocatore al centro dell'articolo è il bomber portoghese Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto. Il prossimo match si avvicina e mister Cioffi sta facendo una seria riflessione su di lui.

Partirà titolare?

In panchina le alternative ci sono e affianco a Deulofeu serve un giocatore che sappia dialogare, ma che allo stesso tempo riesca ad essere incisivo sotto porta. Nelle ultime nove il portoghese non è riuscito a sbloccarsi e il gol (in campionato) manca dal lontano Gennaio, nella sconfitta 6-2 contro l'Atalanta. Il match contro il Cagliari potrebbe essere una chance incredibile e va sfruttata alla perfezione. Di conseguenza questa (in caso di prestazione negativa) potrebbe essere l'ultima chance per un giocatore che non riesce più a rendere come un tempo. Questa non è l'unica indecisione che ha il tecnico in vista del match di sabato. C'è un altro ballottaggio da risolvere: le ultime <<<