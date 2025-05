News Udinese – Domizzi sul futuro di Runjaic: le sue parole

"È corretto proseguire con Runjaic. Recentemente ci sono state delle difficoltà, ma non penso che la squadra potesse essere comparata a Fiorentina, Milan o Bologna. Attualmente è scivolata a destra, a svantaggio di un Como in crescita costante. Considera i bianconeri allo stesso livello dei lariani e del Torino. Credo che sotto la guida di Runjaic l'Udinese abbia mostrato un miglioramento nella qualità del gioco. Ha favorito la crescita di alcuni giovani grazie alla sua mentalità".

"Per fare un'analisi è necessario partire da agosto, anziché da marzo. La sfida contro la Juventus? La Juve è senza dubbio più forte dell'Udinese, anche se il passaggio da Motta a Tudor non ha reso i risultati sperati. Tuttavia, non considero scontata la sconfitta per l'Udinese. I bianconeri hanno le capacità per guadagnarsi il rispetto".