L'ex giocatore dell'Udinese Maurizio Domizzi, difensore con la squadra bianconera dal 2008 al 2016 e attualmente allenatore alla Correggese, ha condiviso le sue opinioni con il Gazzettino riguardo alla situazione attuale della squadra e ai suoi calciatori, concentrandosi su tre di essi: Nicolò Zaniolo, Arthur Atta e Keinan Davis.
Udinese – Domizzi su Zaniolo, Atta e Davis: le parole dell’ex
Riguardo all'attuale numero 10 della squadra, Domizzi ha affermato: "Sono davvero contento di sapere che Zaniolo ha cambiato direzione, lui è un tesoro per il calcio italiano. L'Italia ha bisogno di giocatori come lui e credo che abbia trovato l'ambiente giusto per dare una svolta alla sua carriera. È da un po' che un calciatore italiano non si è fatto notare con la maglia bianconera; ora Zaniolo deve continuare su questa strada. Sono certo che vivrà una stagione molto fruttuosa, si trova nel posto ideale dove lavorare serenamente, sostenuto da tutti, ma è fondamentale che anche lui si impegni al massimo".
La conversazione poi si è spostata su Arthur Atta: "Atta mi piace molto, è un atleta davvero interessante, completo, e sempre in crescita; rappresenta un'altra scoperta per la società. Ora deve solo eliminare alcune sue lacune e ci riuscirà continuando a impegnarsi come ha fatto fino ad ora".
