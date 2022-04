Udinese-Empoli / Deulofeu dopo la vittoria con i toscani: “Non ci fermiamo”

Il calciatore bianconera al termine della sfida casalinga con l'Empoli è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha analizzato la partita

Redazione

Non potevano che essere dell' "ombre delpartido" Gerard Deulofeu le prima parole dopo l'ennesima grande prestazione dei bianconeri. Un'altra vittoria, la terza di fila, per i ragazzi di Cioffi che si liberano con un sono 4-1 della compagine Empoli. Toscani che arrivano a 16 sconfitte consecutive (nessuno ha fatto peggio nei cinque principali campionati europei). L'Udinese invece arriva a 9 gol fatti nelle ultime due partite casalinghe. La "Dacia Arena" continua ad essere un fortino ed una vera arma in più per tutta la squadra. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Deulofeu - arrivato a 11 gol in campionato - ha analizzato la bellissima prestazione della sua squadra.

Sensazioni bianconere

Bellissimo l'intervento dello spagnolo che si è presentato ai microfoni con la figia Sara in braccio che lo ha accompagnato. Tanti, come sempre, i complimenti a Deulofeu e alla domanda su quali sensazioni ci siano non ha dubbi: "Sono molto felice, molto felice del percorso che stiamo facendo. Abbiamo sofferto tanto e dobbiamo dire che la squadra ha lottato tanto per arrivare a questo momento. Noi non ci fermiamo e nessuno si deve spengere perché per noi mancano ancora sette partite e vogliamo conquistare più punti possibili." Si passa poi su quale sia l'obbiettivo nella testa dei giocatori al quale Deulofeu risponde così: "Non c'è un obbiettivo. L'unico obbiettivo è vincere partita dopo partita. Adesso ci arrivano quattro partite in due settimane e dovremmo andare una per una con la nostra idea, il nostro gioco e affamati come animali".

Record personale

Non poteva mancare il riferimento al fatto che, con il gol di oggi, Deulofeu abbia stabilito il suo personale record di gol in un singolo campionato (11): " Le statistiche dicono che quello di adesso è il miglior Deulofeu di sempre, quindi ho fatto il mio record di gol. Sono molto contento perché in me vedo una nuova maturità come calciatore. Vedo un Gerard che capisce cosa vuole il suo allenatore e cosa gli chiedono i compagni e gioca per la squadra." L'intervista si chiude con un commento sulla sua esultanza: pollice in bocca e maglia sotto la pancia. Le interpretazioni erano scontate e Deulofeu conferma sorridente: "Sta arrivando il terzo e siamo molto felici e la mia fidanzata mi ha detto che devo ridedicarle il gol !". Grande festa quindi per Deulofeu sempre più uomo leader di questa Udinese. Ma non finisce qui: ecco le pagelle (senza filtri) di MondoUdinese! <<<