News Udinese – Dopo la vittoria arriva una brutta notizia

Ieri pomeriggio, alla Dacia Arena è andato in scena un match duro, maschio e combattuto, in cui le due squadre non si sono risparmiate. Alla fine, l'Udinese è riuscita a portarsi a casa la vittoria grazie ai gol di Molina e Pussetto. Buona parte del merito va a mister Gabriele Cioffi che ha indovinato i cambi. Grazie a questo successo, il team friulano sale al tredicesimo posto in classifica a quota 27 punti. Adesso non bisogna mollare. Tuttavia, in vista del prossimo match di campionato, c'è una brutta notizia. Ecco di che cosa si tratta.