Doppia seduta con il gruppo al completo

Doppia seduta quest’oggi per la squadra di mister Gotti, che si era radunata già ieri sera per una prima sessione atletica e che stamattina ha lavorato in palestra per poi spostarsi sul campo 4 del Bruseschi per l’allenamento pomeridiano. Presente l’intero gruppo, compresi gli argentini De Paul e Musso e il brasiliano Walace, ieri ancora in viaggio per rientrare in Friuli dopo le festività.

Con la rosa praticamente al completo Gotti ha potuto così incentrare il lavoro odierno sugli aspetti tecnico tattici: nel pomeriggio, dopo una lunga fase di riscaldamento, spazio a esercitazioni su giropalla e conclusioni e a partitelle a tema, prima a campo ridotto e poi a tutto campo. Ritmi subito elevati in queste prime 24 ore di preparazione, che proseguirà con un fitto calendario di allenamenti da qui alla trasferta di Lecce di lunedì 6 gennaio, primo impegno ufficiale del 2020 e penultimo del girone di andata.

Domani squadra in campo al mattino alle ore 11.30, seduta pomeridiana a Capodanno (ore 15), nuovamente un bigiornaliero nella giornata di giovedì 2 gennaio (ore 11 e ore 15).

Udinese.it