News Udinese | Doppio nodo Rodrigo Becao: la rassegna stampa

Iniziano i problemi per la formazione di Andrea Sottil, alle prese con le prime sconfitte dopo tanto tempo. Prima la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza di Raffaele Palladino e dopo quattro giorni è arrivato anche lo stop contro il Toro di Ivan Juric. Ora bisogna vedere come i bianconeri sapranno reagire ai primi inciampi di una stagione fin qui clamorosa.