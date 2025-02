Notizie Udinese – Dove e come vedere la partita contro il Lecce

La partita tra Lecce e Udinese in programma per Venerdì 21 Febbraio, sarà valida per la 26esima giornata di campionato

Lorenzo Focolari Redattore 19 febbraio 2025 (modifica il 19 febbraio 2025 | 11:06)

La sfida al Via del Mare si preannuncia di grande interesse dato che entrambe le squadre sono alla ricerca della salvezza. Runjaic e Giampaolo stanno preparando le rispettive formazioni. Andiamo a vedere come e dove sarà possibile vedere la partita, valida per la 26esima giornata di campionato.

Chiunque non sia riuscito a strappare un biglietto per vederla dal vivo, la soluzione sarà vederla in tv o in streaming. Il canale in tv sarà prerogativa di DAZN. La stessa cosa anche per la piattaforma streaming.

Quindi la gara valida per la 26ª giornata di Serie A sarà visibile su DAZN che ha tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2024-25 del campionato. Le ultime del mercato friulano: Atta riscatto ufficiale? I Pozzo hanno un’idea