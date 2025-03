Notizie Udinese – Ecco dove e quando parlerà Runjaic in conferenza

Il tecnico tedesco presenterà la sfida contro i biancocelesti in programma per Lunedì prossimo: ecco quando è dove parlerà

L'Udinese arriva a questa sfida dopo aver conquistato una vittoria contro il Parma, che ha permesso ai friulani di ottenere 13 punti in 5 partite. Un vero e proprio filotto che ha ridato slancio alla squadra in classifica, la quale ora non intende fermarsi e vuole continuare a sorprendere.