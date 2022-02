Udinese-Torino | Dove vedere il match in tv e streaming (legale)

Manca sempre meno al ritorno in campo dell' Udinese . Il team bianconero deve assolutamente tornare alla vittoria dato che manca dal 18 dicembre scorso. La zona retrocessione dista sette punti. Non sono più ammessi passi falsi.

I ragazzi di mister Gabriele Cioffi, oltre a conquistare i tre punti, vogliono riscattare la sconfitta dell'andata. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata si sono imposti per 2-1 grazie ai gol di Brekalo e Bremer. Tuttavia, non sarà per niente facile. I ragazzi di Ivan Juric, nelle ultime otto gare, hanno perso solamente contro i campioni d'Italia.