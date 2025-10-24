Notizie Udinese – Dove vedere il match contro il Lecce: i dettagli

Il match tra Udinese e Lecce sarà visibile in esclusiva su DAZN e sul canale DAZN 1. La diretta comincerà alle 14:30, con il fischio d’inizio previsto per le 15:00. Gli abbonati possono seguire la partita tramite la piattaforma DAZN, accessibile tramite l'app su smart TV, dispositivi mobili e browser web. Contemporaneamente, si disputerà anche Parma-Como, anch'essa trasmessa in diretta su DAZN.