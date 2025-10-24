L'Udinese guidata da Kosta Runjaic sfiderà domani il Lecce di Eusebio Di Francesco nell'ottava giornata di Serie A. Il match si terrà alle 15:00 presso il Bluenergy Stadium di Udine. Si tratta di un incontro tra due formazioni situate nella parte medio-bassa della classifica, distanti soltanto 3 punti, entrambe reduci da pareggi e in cerca urgente della vittoria per cambiare il corso della loro stagione.
Notizie Udinese – Dove vedere il match contro il Lecce: i dettagli
La gara contro i salentini si avvicina sempre di più: ecco come e dove poter vedere la gara in programma per sabato alle 15:00
Dove seguire Udinese-Lecce in TV e streaming
Il match tra Udinese e Lecce sarà visibile in esclusiva su DAZN e sul canale DAZN 1. La diretta comincerà alle 14:30, con il fischio d’inizio previsto per le 15:00. Gli abbonati possono seguire la partita tramite la piattaforma DAZN, accessibile tramite l'app su smart TV, dispositivi mobili e browser web. Contemporaneamente, si disputerà anche Parma-Como, anch'essa trasmessa in diretta su DAZN.
L'arbitro incaricato della partita è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.
