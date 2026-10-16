I bianconeri affrontano il Lecce domenica 18 ottobre alle 12:30. Ecco come seguire la partita del Bluenergy Stadium in diretta TV e streaming.
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L’Udinese si prepara a ospitare il Lecce nella settima giornata di Serie A 2026/27. La partita è in programma domenica 18 ottobre alle ore 12:30 al Bluenergy Stadium e rappresenta un appuntamento importante per la squadra di Kosta Runjaic, chiamata a interrompere la serie negativa in campionato. Ecco tutte le informazioni per seguire il match in diretta.
Udinese-Lecce, data e orario della partita
La sfida tra Udinese e Lecce si giocherà domenica 18 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12:30. Il confronto è valido per la settima giornata del campionato di Serie A.
- Partita: Udinese-Lecce
- Data: domenica 18 ottobre 2026
- Orario: 12:30
- Stadio: Bluenergy Stadium, Udine
- Giornata: settima giornata di Serie A
Dove vedere Udinese-Lecce in TV
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti per tutte le gare di Serie A. Per guardare il match sarà necessario disporre di un abbonamento compatibile con la visione del campionato.
Udinese-Lecce in streaming: come seguirla
Gli abbonati potranno seguire Udinese-Lecce in streaming attraverso l’app di DAZN, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer, oltre che su numerosi dispositivi compatibili.
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