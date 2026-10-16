I bianconeri affrontano il Lecce domenica 18 ottobre alle 12:30. Ecco come seguire la partita del Bluenergy Stadium in diretta TV e streaming.

Riccardo Focolari
- Udine
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L’Udinese si prepara a ospitare il Lecce nella settima giornata di Serie A 2026/27. La partita è in programma domenica 18 ottobre alle ore 12:30 al Bluenergy Stadium e rappresenta un appuntamento importante per la squadra di Kosta Runjaic, chiamata a interrompere la serie negativa in campionato. Ecco tutte le informazioni per seguire il match in diretta.

Udinese-Lecce, data e orario della partita

La sfida tra Udinese e Lecce si giocherà domenica 18 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12:30. Il confronto è valido per la settima giornata del campionato di Serie A.

  • Partita: Udinese-Lecce
  • Data: domenica 18 ottobre 2026
  • Orario: 12:30
  • Stadio: Bluenergy Stadium, Udine
  • Giornata: settima giornata di Serie A

Dove vedere Udinese-Lecce in TV

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti per tutte le gare di Serie A. Per guardare il match sarà necessario disporre di un abbonamento compatibile con la visione del campionato.

Udinese Calcio v US Lecce - Serie A

Udinese-Lecce in streaming: come seguirla

Gli abbonati potranno seguire Udinese-Lecce in streaming attraverso l’app di DAZN, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer, oltre che su numerosi dispositivi compatibili.

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