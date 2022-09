Roma-Udinese | I dubbi di Mourinho per la sfida ai bianconeri

Lo Special One è al lavoro per scegliere l'undici titolare che andrà a sfidare i friulani nel posticipo del quinto turno di Serie A in programma domenica alle 20,45. Non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti di formazione rispetto alla gara con il Monza. Dal mercato sono arrivati due nuovi innesti importanti, uno in attacco e uno centrocampo: Andrea Belotti e Mady Kamara, già pronti a scendere in campo contro i friulani. Mourinho è alle prese con delle scelte importanti, soprattutto tenendo conto l'impegno in Europa League il giovedì successivo. Ecco i dubbi di formazione.