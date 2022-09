Sassuolo-Udinese | I dubbi di Sottil per la sfida contro gli emiliani

Anche domani dovremmo vedere il Tucu in questo nuovo ruolo, stando sempre alle parole di Sottil proferite in conferenza stampa: “ Ehizibue sta crescendo , si sta adattando molto bene. È un giocatore di grande fisicità che sta capendo rapidamente i nostri concetti. Ha già fatto vedere in partita le sue qualità, la sua grinta, i palloni che può mettere in mezzo. È stato acquistato apposta per le sue caratteristiche e sicuramente arriverà il suo momento . Pereyra l’ho ringraziato per la sua disponibilità , ma è stato un confronto veramente semplice e naturale”.

Se in difesa dovrebbe essere ancora il turno di Enzo Ebosse, terzino arrivato dall'Angers che ha dimostrato buona adattabilità in quel ruolo vista anche l'assenza di Bijol, il dubbio rimane nel mezzo. Makengo dovrebbe essere out, dato che ha riportato un affaticamento muscolare che ne pone in dubbio la presenza per la trasferta del Mapei Stadium. A seguito del problema, il calciatore francese si è fin da subito sottoposto alle terapie del caso, assieme allo staff medico bianconero che proverà a recuperare il giocatore affinché possa essere convocato, partendo però al massimo dalla panchina. Al suo posto è pronto Arslan, al momento in netto vantaggio su Samardzic che potrebbe rivelarsi un'arma in corso d'opera. Vedremo cosa deciderà il tecnico piemontese. Cambiando rapidamente discorso, però, ci spostiamo sul mercato. L'Udinese questo inverno rischia grosso. Possibile la cessione di Beto <<<