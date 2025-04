Calciomercato Torino – Cairo non ha dubbi: subito il rinnovo per un big

In tanti hanno criticato la pochezza offensiva del Torino di questa stagione. 36 reti realizzate in questo campionato non sono tante ma a questo c'è una spiegazione. Il 20 Ottobre scorso durante la sfida contro il Cagliari, Duvan Zapata uscì per infortunio dal campo. Poco dopo, gli esami stabilirono la rottura del crociato e la stagione finita per il colombiano.