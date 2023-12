Torino-Udinese | Solo un dubbio per Juric: Lazaro al posto di Bellanova

Il tecnico dei granata dovrà decidere tra oggi e domani chi mandare in campo al posto di Bellanova: ballottaggio tra Lazaro e l'ex Soppy

Gara delicata quella di domani pomeriggio tra Udinese e Torino. I friulani sono alla ricerca di punti importanti per fuggire dalle zone calde della classifica, mentre il Toro vuole continuare la propria striscia di vittorie in casa. Juric non avrà a disposizione la formazione titolare, ma ecco le sue probabili scelte.