Notizie Udinese – Scuffet vuole la Serie A: due club pronti ad accontentarlo

Da stella prodigiosa a vice di Musso. Le ultime stagioni non hanno sorriso a Simone Scuffet. Il ragazzo classe '96 però è pronto a prendersi la sua rivincita. Vuole tornare a giocare con continuità e dal primo minuto. Non vorrebbe essere il vice di nessuno. In passato è stato paragonato a Gigi Buffon. Poi, qualcosa è andato storto. L'Udinese ha manifestato più volte l'intenzione di non voler puntare su di lui. L'acquisto di Padelli è stato la ciliegina sulla torta. Perché? Perché l'ex portiere nerazzurro non è venuto per un posto da titolare ma come vice. Questo vuol dire che Scuffet sarebbe il terzo portiere. Simone è pronto per nuove sfide e ci sarebbero due squadre che sarebbero pronte ad accontentarlo. Ecco di chi stiamo parlando.