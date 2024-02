News Udinese | Due giocatori a rischio squalifica: diffidati Thauvin e Perez

L'Udinese è tornata in campo per preparare la sfida dello Stadium contro la Vecchia Signora. Nel pomeriggio però sono uscite le diffide e Cioffi deve fare molta attenzione in vista dello scontro salvezza con il Cagliari. Gara che si giocherà il turno dopo la trasferta di Torino. Due colonne dell'asse tattico friulano potrebbero saltare la partita coi rossoblù, snodo cruciale della stagione: Nehuén Perez e Florian Thauvin. Se nel match della 24a giornata dovesse arrivare l’ammonizione, scatterebbe automaticamente la squalifica per la partita dell’Unipol Domus. Cosa che il club zebrato non può assolutamente permettersi viste le diverse assenze. una su tutte quella del capitano Pereyra.