Rassegna Stampa | Due giorni alla ripartenza / Tra campo e mercato

Nelle ultime settimane l'umore in casa bianconera non ha fatto altro che continuare a migliorare. Dopo l'addio dell'ex tecnico Luca Gotti, la squadra ha iniziato a trovare una continuità sul campo, quasi devastante. Parliamo di una società in grado di vincere e convincere e che esprime un gioco ben lontano da quello di inizio anno.