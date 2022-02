Rassegna Stampa | Due giorni al match / Cioffi decide la formazione

Continua la preparazione per la squadra allenata da Gabriele Cioffi sui campi del Bruseschi. Il prossimo incontro si avvicina a grandi passi e mancano solo due giorni prima che l'Udinese scenda sul campo di San Siro per farsi valere e trovare punti necessari alla salvezza.

Il terz'ultimo posto resta distante ben tre lunghezze, un margine che non fa dormire a sogni tranquilli il team dei Pozzo. Bisogna fare sempre di più, in ogni partita e non aggrapparsi ai due match che devono ancora essere recuperati.