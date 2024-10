Udinese News | Due giorni al ritorno sul campo da gioco: la rassegna

Mancano solo due giorni al ritorno sul campo da gioco dell'Udinese. Il club bianconero dopo 14 giorni non vede l'ora di dire la sua

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di mister Kosta Runjaic è attesa da un impegno di primissimo livello e di gran valore contro un ottimo avversario come i rossoneri di Paulo Fonseca . Logicamente ci sono ancora tantissimi punti di domanda che verranno risolti solo nelle prossime ore.

Bisogna decidere quello che sarà il titolare in attacco per il club del Friuli Venezia Giulia. Le condizioni di Florian Thauvin non preoccupano. Il francese sembra essere tornato al meglio ed al suo fianco bisogna capire se ci sarà Keinan Davis o Lorenzo Lucca. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato <<<