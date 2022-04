News Udinese / Due giorni dalla sfida! Ecco le probabili scelte dei mister

Udinese-Empoli sabato pomeriggio alle 14.30 è una sfida da non perdere. Entrambe si affronteranno a viso aperto per arrivare il prima possibile alla tanto abita quota salvezza. È vero forse gli obiettivi dei friulani potrebbero essere altri, ma un passo per volta...

Ora c'è da affrontare e battere i toscani. Uno squadra ostica per i bianconeri tanto che le ultime gare dove si sono scontrati non sono andate a loro favore. In ordine cronologico l'episodio più recente è il 3-1 subito in casa dei toscani. Ma non ci si deve abbattere perché sabato c'è la rivincita, una sfida importante per continuare la buona strada intrapresa.