Udinese – Due giorni all’ultima prova: la rassegna stampa

La squadra allenata da Andrea Sottil continua ad allenarsi sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una società che ha sorpreso in questa prima parte di stagione ma ha intenzione di farlo anche nella seconda. Difficilmente si può ripetere una partenza come quella di Agosto, ma l'Udinese non vuole smettere di sognare.