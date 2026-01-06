Una notizia positiva per Baroni è il ritorno in squadra di Ngonge e Nkounkou. I due giocatori, che erano assenti a Verona, hanno superato l'influenza e ieri hanno partecipato regolarmente agli allenamenti con i compagni al Filadelfia. Pedersen, invece, ha proseguito il suo lavoro individuale: anche il norvegese non ha presenziato alla trasferta di domenica a causa di un infortunio al ginocchio – subito contro il Cagliari – e pertanto la sua presenza per il match di domani contro l’Udinese è in forse.
udinese
Notizie Udinese – Il Toro perde due top in vista di domani: i nomi
Di conseguenza, l'emergenza sulle fasce si attenua: con Nkounkou di nuovo disponibile, Baroni ha ora tre terzini tra cui scegliere, potendo anche considerare il jolly Aboukhlal, che è tornato a essere titolare contro i gialloblù (cosa che non accadeva da oltre tre mesi, dalla partita casalinga con l’Atalanta) offrendo una prestazione convincente, anche in un ruolo diverso rispetto a quelli già ricoperti, sia in granata che nel corso della sua carriera.
Ilic ha svolto un programma personalizzato, alle prese con una lombosciatalgia: il serbo, nelle ultime sette partite, ha giocato solo un breve spezzone di mezz'ora. Il Torino riprenderà gli allenamenti oggi, alla vigilia del match contro i bianconeri. Le ultime di mercato: Lovric verso l’addio? 2 team di Serie A in lotta<<<
