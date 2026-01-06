Notizie Udinese – Il Toro perde due top in vista di domani: i nomi

Una notizia positiva per Baroni è il ritorno in squadra di Ngonge e Nkounkou. I due giocatori, che erano assenti a Verona, hanno superato l'influenza e ieri hanno partecipato regolarmente agli allenamenti con i compagni al Filadelfia. Pedersen, invece, ha proseguito il suo lavoro individuale: anche il norvegese non ha presenziato alla trasferta di domenica a causa di un infortunio al ginocchio – subito contro il Cagliari – e pertanto la sua presenza per il match di domani contro l’Udinese è in forse.